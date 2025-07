L’annuncio di Trump | Israele ha accettato la tregua di 60 giorni Ma ora tocca ad Hamas

L'annuncio di Trump scuote la regione: Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, ma ora spetta ad Hamas fare la sua scelta. Dopo il successo a Washington contro l’Iran, il presidente USA sottolinea come le parti siano vicine a un importante passo verso la pace. La posta in gioco è alta e il mondo guarda con trepidazione: riusciranno a trasformare questa opportunità in una vera speranza di stabilità ?

Secondo il presidente degli Stati Uniti Tel Aviv avrebbe accettato le condizioni necessarie per finalizzare un cessate il fuoco di due mesi a Gaza, durante il quale si cercherĂ di porre fine alla guerra A pochi giorni dall’ incontro con il premier Benjamin Netanyahu a Washington per celebrare la vittoria contro l’Iran, il presidente USA Donald Trump ha annunciato che lo stesso Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco nei territori occupati. Una vera e propria svolta che potrebbe fermare per almeno 60 giorni una guerra devastante soprattutto per la popolazione civile, ma che adesso dovrĂ passare obbligatoriamente per un via libera anche da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Cityrumors.it