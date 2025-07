boxe solo diego lenzi resta in corsa nella world boxing cup vassallo eliminata ad astana

Nonostante le prime battute d’arresto a Astana, l’Italia può ancora contare su una speranza: Diego Lenzi si fa strada con determinazione nella World Boxing Cup, restando in corsa e alimentando sogni di gloria. Mentre Vassallo viene eliminato, Lenzi dimostra che il vero spirito italiano non si arrende facilmente. La sfida è aperta: sarà lui a portare a casa il risultato tanto cercato? Scopriamolo insieme!

Primi tre giorni poco brillanti per l’Italia ad Astana (Kazakhstan), dove va in scena una tappa della World Boxing Cup. La competizione era incominciata con l’inattesa sconfitta per ko di Aziz Abbes Mouhiidine, tornato sul ring dopo l’immeritata battuta d’arresto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e finito al tappeto con un colpo d’incontro per mano dello statunitense Georges nel primo round. Avevano terminato anzitempo la loro avventura anche Salvatore Attrattativo (5-0 contro il filippino Baricuatro tra i 50 kg), Giacomo Giannotti (stop per una ferita all’arcata sopraccigliare contro il finlandese Umar tra i 65 kg) e Michel Nicol Vescovini (3-2 contro la turca Soguksu tra le 54 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it