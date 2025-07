Vinicio Capossela a Musicultura | Un palco vivo ci sono molto affezionato

Vinicio Capossela torna a incantare il pubblico di Musicultura nello suggestivo scenario dello Sferisterio di Macerata, con la sua interpretazione di Bardamù. Un artista che considera il palco come un vero e proprio organismo vivo, simbolo di cultura autentica e coltivata con passione. La sua presenza si inserisce in un'edizione ricca di emozioni e scoperte musicali, confermando il valore di questa manifestazione come fucina di talenti e innovazione. La musica, anche quest'anno, dimostra di essere un motore di vita e di connessioni profonde.

Sul palco dello Sferisterio di Macerata, Vinicio Capossela davanti al pubblico della XXXVI edizione di Musicultura esegue Bardamù. «Io sono molto affezionato a questo luogo», ha detto Capossela, «il palco di Musicultura è un palco vivo. La cultura la intendo proprio come coltura biologica, vedere cosa c'è di vivo nell'organismo musicale di eventi italiani». Vinicio Capossela è stato tra gli ospiti d'eccezione di Musicultura, insieme a Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Tricarico e Valerio Lundini.

