La Promessa Anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025 | Pelayo cerca di far abortire Catalina!

Scopri le emozionanti anticipazioni de La Promessa dal 6 al 12 luglio 2025, trasmesse su Rete4. Un momento cruciale si avvicina: Pelayo tenterà di convincere Catalina ad abortire, scatenando una serie di eventi che cambieranno per sempre le loro vite. Rimanete con noi per scoprire cosa riserveranno queste puntate ricche di colpi di scena e intensi sentimenti. Non perdere gli sviluppi di questa intrigante soap che cattura il cuore di milioni di telespettatori.

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di giugno 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 6 al 12 luglio 2025 su Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025: Pelayo cerca di far abortire Catalina!

