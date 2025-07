Radio RDS e Lega Serie A proseguono la partnership | le novità

Da due anni, Radio RDS e Lega Serie A hanno scritto insieme una straordinaria pagina di successo, lanciando il primo canale radio TV dedicato al calcio. Ora, dopo aver concluso questa prima fase, la loro collaborazione si rinnova in una veste innovativa, promettendo nuove emozioni e opportunità . La partnership tra le due realtà si evolve, mantenendo vivo lo spirito di innovazione e passione che le contraddistingue. Presto, sveleremo la nuova rubrica che continuerà a coinvolgere i tifosi e gli appassionati.

Da due anni va avanti la collaborazione. Dopo due anni di proficua collaborazione nel lancio del primo canale radio tv di una Lega di calcio, RDS 100% Grandi Successi e Lega Serie A proseguiranno la partnership sotto una nuova veste. L'intesa nella forma attuale giunge al termine naturale del contratto, ma la partnership tra le due realtà proseguirà sotto nuove forme. Lega Serie A e RDS proseguiranno infatti a collaborare con una nuova rubrica quotidiana da 100 secondi, in onda dal lunedì al venerdì su RDS alle ore 12.59, a cura della Lega Serie A e con la voce autorevole di Serse Cosmi. Nel frattempo, la Radio-TV Serie A continuerà ad essere trasmessa in modalità DAB, sul sito e sull'app ufficiale della Lega Serie A, oltre che sulla piattaforma DAZN.

