Calciomercato Roma per l’attacco in pole position c’è Mikautadze del Lione! L’alternativa è Krstovic

Il calciomercato della Roma entra nel vivo con un occhio di riguardo all'attacco: Mikautadze del Lione si posiziona come prima scelta, mentre Krstovic rappresenta l’alternativa. Dopo aver sistemato le questioni finanziarie, il club giallorosso si prepara a finalizzare le strategie di mercato. La sfida ora è trovare la combinazione perfetta per rafforzare la rosa e puntare con determinazione alla prossima stagione. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Archiviata la priorità di sistemare i conti e chiudere le operazioni legate alle plusvalenze, per Frederic Massara — nuovo direttore sportivo della Roma — si apre ora la fase cruciale del calciomercato: quella dedicata agli acquisti. Il tecnico Gian Piero Gasperini,

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma Abraham offerto in Arabia. Paredes via, Angelino quasi. Tagliafico l'idea a costo zero IL MESSAGGERO Arriva il 30 giugno, la Roma entro due giorni dovrà incassare circa 15 milioni di plusvalenze. Sta per essere formalizzata la cessione Vai su Facebook

Sportitalia - Roma in pole per Lucca: il Napoli ha preso una decisione per l'attacco; Roma, torna Beto in pole per l’attacco; Roma, cercasi attaccante: per i bookie in pole c'è Beto, in quota il sogno resta Endrick.

Calciomercato Roma, per l'attacco in pole c'è il nome di Alexander Sorloth - MSN - Calciomercato Roma, per l'attacco in pole c'è il nome di Alexander Sorloth. msn.com scrive

Roma, O'Riley primo obiettivo per il centrocampo. Il rapporto con l'allenatore del Brighton può far sperare i tifosi giallorossi - Chiuso il nodo plusvalenze, risolto con il pagamento di una multa alla Uefa, per la Roma è tempo di pensare al mercato in entrata. Lo riporta msn.com