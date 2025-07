ESCLUSIVA IN – Asllani il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui

Kristjan Asllani, protagonista indiscusso dell’Inter di Chivu nel Mondiale per Club, si trova ora al centro di un’incerta futura. Due club si contendono il suo talento, e il suo destino dipende da un’offerta convincente. La sua crescita, guidata dagli infortuni che gli hanno aperto le porte, ha dimostrato il suo valore. Ora, il suo futuro all’Inter e oltre dipende da un’unica domanda: quale sarà la sua prossima mossa?

Kristjan Asllani è stato il titolarissimo dell’Inter di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. Quattro su quattro dal primo minuto negli Stati Uniti, ma il futuro è ancora incerto. La redazione di Inter-News.it ne ha parlato con il giornalista di Panorama Sport Kristi Sejatllari. SORPRESA – Gli infortuni gli hanno spianato la strada, ma Kristjan Asllani ha saputo rispondere presente agli appelli di Cristian Chivu e ha conquistato per ora la fiducia dell’allenatore romeno. Al Mondiale per Club il centrocampista ha disputato quattro partite su quattro da titolare e ha lasciato intravedere anche qualche buono spunto in fase di regia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Asllani, il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui

In questa notizia si parla di: inter - asllani - club - esclusiva

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - Kristjan Asllani torna protagonista con un rigore decisivo contro il Torino, entusiasmando i tifosi dell'Inter.

Sucic non ha mai avuto dubbi e sogna già il derby ? Il centrocampista croato si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha ammesso di aver ricevuto l’interesse anche di altri club italiani. La sua volontà però non è mai stata in dubbio: per Pe Vai su Facebook

-Urawa Red Diamonds, la guida completa; Bastoni e Asllani ammoniti in Inter-Fluminense: erano diffidati, salteranno gli eventuali quarti del Mondiale per Club; Mondiale per Club FIFA 2025, Monterrey - Inter diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1.

IN – Asllani, il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui - Kristjan Asllani è stato il titolarissimo dell'Inter di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. inter-news.it scrive

Zauri: “Asllani giocatore importante. Se fossi in Chivu me lo terrei stretto” - Il centrocampista albanese dell'Inter potrebbe cambiare aria per provare a trovare maggior continuità di impiego ... Come scrive fcinter1908.it