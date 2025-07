The Walking Dead | Dead City – trama dove vederla e quando arriva

Preparati a immergerti nuovamente nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead con "Dead City", la nuova serie che promette suspense e tensione. Ambientata nell'iconico universo della graphic novel di Robert Kirkman, questa produzione esclusiva sarà disponibile dal 14 luglio su Sky e NOW, con la seconda stagione in arrivo il 4 agosto su Sky Atlantic. Scopri tutto ciò che devi sapere su trama, date e dove vederla—non perdere l'occasione di vivere un'altra avventura mozzafiato!

The Walking Dead: Dead City, serie tv ambientata nel mondo della serie televisiva cult ispirata alla graphic novel di Robert Kirkman, arriva prossimamente. In esclusiva infatti sarà rilasciata la prima stagione dal 14 luglio solo su Sky e in streaming su NOW. Dopo un primo capitolo, dal 4 agosto andrà su Sky Atlantic anche la seconda stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora. The Walking Dead: Dead City – la trama, quando e dove vederla. Spin off dell’iconica serie sugli zombie, The Walking Dead: Dead City ha tutte le premesse per conquistare i fan affezionati a quell’universo. Ambientata in una Manhattan post-apocalittica e isolata dalla terraferma, la nuova serie vede il ritorno di due storici protagonisti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Walking Dead: Dead City – trama, dove vederla e quando arriva

