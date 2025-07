Medici-ingegneri | proclamati i primi laureati Medtec d' Europa

Un nuovo capitolo si apre nel mondo accademico europeo con la proclamazione dei primi laureati Medtec d'Europa, un innovativo corso che unisce Medicina e Ingegneria Biomedica. A Milano, 37 studenti hanno raggiunto questo traguardo pionieristico, simbolo di una formazione all’avanguardia e di un futuro promettente nel settore sanitario. Questa eccellenza rappresenta un passo avanti verso soluzioni innovative e multidisciplinari per le sfide della medicina moderna, aprendo strade inesplorate nel campo della salute.

Milano, 2 lug. (askanews) - Taglia il traguardo il corso di laurea che - per la prima volta nel panorama italiano ed europeo - unisce Medicina e Ingegneria Biomedica. Sono infatti stati proclamati i primi 37 laureati di Medtec School, il corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia e in Ingegneria Biomedica frutto della collaborazione tra Humanitas University e Politecnico di Milano. 'L'obiettivo di questo corso di laurea - spiega ad askanews Maria Laura Costantino, presidente Medtec - è dare ai medici delle competenze approfondite e serie di ingegneria, in modo che possano interpretare e capire al meglio le tecnologie che sono a disposizione della pratica medica in modo che le possano utilizzare per la cura dei pazienti in maniera veramente molto molto importante'.