Perché le partite a Wimbledon sono in ritardo? Programma stravolto rinvii per Paolini e Bolelli Vavassori

La pioggia incessante ha causato un caos senza precedenti a Wimbledon, con il programma di oggi completamente stravolto e rinvii continui. Le partite di Paolini, Bolelli e Vavassori sono state posticipate più volte, lasciando gli appassionati in attesa di notizie certe. La terza giornata del torneo, simbolo dell’eccellenza tennistica, si apre ora con grande suspense, mentre gli organizzatori cercano di recuperare il tempo perduto. Rimanete aggiornati per scoprire quando il campo tornerà vivo.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20. Le partite sono ufficialmente incominciate in questo momento. AGGIORNAMENTO ORE 13.55. Continua a piovere, non ci sono comunicazioni sull’orario del possibile inizio del programma. AGGIORNAMENTO ORE 13.20. Non si inizierĂ prima delle ore 13.45, gli organizzatori continuano a fare slittare il programma. —- Una pioggia fitta si è abbattuta su Wimbledon, dove oggi è prevista la terza giornata del terzo Slam della stagione. Il maltempo ha fatto capolino nel quartiere di Londra che ospita uno degli eventi tennistici piĂą iconici e sta chiaramente condizionando lo svolgimento degli incontri secondo il programma preannunciato alla vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - PerchĂ© le partite a Wimbledon sono in ritardo? Programma stravolto, rinvii per Paolini e Bolelli/Vavassori

