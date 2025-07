Papa-Meloni Ucraina e Gaza tra i temi dell' incontro

Il Papa ha incontrato la premier Giorgia Meloni in un clima di grande cordialità, affrontando temi di rilevanza internazionale come l'Ucraina e Gaza. Durante gli incontri presso la Segreteria di Stato, si è rafforzato il comune impegno per promuovere pace e dialogo in aree segnate da conflitti complessi. È un momento cruciale che sottolinea l'importanza del ruolo della Santa Sede nel favorire soluzioni diplomatiche e solidarietà globale.

Il Papa ha ricevuto in udienza la premier Giorgia Meloni, la quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l' Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l'assistenza umanitaria a Gaza. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati su alcune questioni afferenti ai rapporti bilaterali, come pure su tematiche d'interesse per la Chiesa e la società italiana", riferisce la Santa Sede.

