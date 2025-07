Omicidio Mastrapasqua i familiari all’imputato Daniele Rezza in tribunale | Morirai t’ammazzo

All’arrivo in tribunale, i familiari di Manuel Mastrapasqua si sono stretti al dolore e alla rabbia, mentre l’udienza entra nel vivo. Questo processo, segnato da tensioni e dubbi, rivela le profonde ferite di una comunità che attende giustizia. La richiesta di condanna del pm rappresenta un passo cruciale verso la verità, ma resta ancora molto da chiarire in questa drammatica vicenda che ha sconvolto tutti.

È iniziata la terza udienza del processo a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024. Il primo, 20 anni, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e rapina ai danni del secondo, 31 anni, a cui avrebbe cercato di sottrarre un paio di auricolari aggredendolo per strada. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, il pm formulerà la richiesta di condanna. All'arrivo dell'imputato, scortato in manette dal carcere di San Vittore, dai familiari della vittima si è levato un grido: " Morirai, t'ammazzo ". La legale di parte civile della famiglia dell'offeso, l'avvocato Roberta Minotti, ha informato che si potrebbe arrivare già a sentenza entro fine giornata.

Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza: “Non volevo uccidere Manuel ma solo rapinarlo. Chiedo perdono alla famiglia” - In una drammatica testimonianza, Daniele Rezza si scusa con la famiglia di Manuel Mastrapasqua, affermando di aver agito nel tentativo di rapinare e non di uccidere.

