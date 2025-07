LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | subito chance non sfruttate dagli azzurri

Nel cuore di Wimbledon 2025, gli azzurri Bolelli e Vavassori si sfidano in un match emozionante, ricco di colpi decisivi e registri da applausi. La tensione cresce mentre il punteggio si evolve, offrendo al pubblico uno spettacolo di tecnica e determinazione. Rimanete aggiornati per vivere ogni istante di questa partita avvincente, dove ogni punto può cambiare le sorti del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A zero Bolelli! 40-0 Ace (1°). 30-0 Con la prima Bolelli! 15-0 Prima vincente Bolelli, che di solito serve prima nella coppia italiana. 1-2 A trenta senza soffrire i rivali, stavolta con Behar. Prima 3 palle break concesse. 40-30 Riaprono il game gli azzurri con il dritto di Bolelli. 40-15 La risposta di Vavassori! 40-0 Chiude a rete Vliegen. 30-0 Prima vincente. 15-0 Non entra la risposta di dritto del bolognese. 1-1 A quindici partiamo bene anche noi! 40-15 Risposta vincente Behar. 40-0 Ottimo slice di Vavassori. 30-0 Un’altra! 15-0 Prima vincente, serve Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: subito chance non sfruttate dagli azzurri

