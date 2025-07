Inter Calhanoglu verso l’addio | l’erede arriva dal Borussia

L'Inter si prepara a voltare pagina, e il possibile addio di Hakan Calhanoglu potrebbe aprire le porte a una nuova era. Con il futuro del turco in bilico, i nerazzurri puntano a un nuovo talento proveniente dal Borussia, pronto a portare energia e innovazione. Le prossime ore saranno decisive: la società lavora febbrilmente per rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni di una squadra determinata a tornare protagonista. La rivoluzione è vicina, e l’attesa si fa palpabile.

L’Inter sta lavorando al proprio futuro e la permanenza di Hakan Calhanoglu è tutt’altro che scontata. con il suo addio sempre piĂą probabile, il suo erede può arrivare direttamente dal Borussia. Si tratta di un nome nuovo dal potenziale molto interessante. Sono ore a dir poco calde in casa Inter. La squadra è reduce da un finale disastroso, in cui si sono visti sfumare praticamente tutti gli obiettivi stagionali. Dalla Coppa Italia fino alla Champions League, senza ovviamente dimenticare lo Scudetto conquistato dal Napoli all’ultimo respiro. In tal senso, come se giĂ la delusione per l’eliminazione anche dal Mondiale per Club non bastasse, si è aggiunta questa maxi rissa dialettica che si è creata all’interno dello spogliatoio e nata dalle parole dette fuori dai denti da parte di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it