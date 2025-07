Firenze | donna trovata morta lungo un sentiero a San Godenzo Indagini in corso

Un altro enigma scuote la tranquillità di San Godenzo, in provincia di Firenze, dove stamattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna lungo un sentiero che conduce verso il Monte Falterona. Le autorità sono immediatamente al lavoro per chiarire le circostanze di questa tragica scoperta. Mentre le indagini proseguono, il mistero avvolge la comunità e sul caso si sollevano più domande che risposte.

