questa italia che sta armando israele nel genocidio

Possiamo restare indifferenti mentre in Italia siamo letteralmente complici di Israele nel genocidio? Dal 7 ottobre 2023, l’Italia ha cominciato a esportare verso Israele materiali a duplice uso (ovvero utili tanto per scopi civili quanto militari) che oggi stanno contribuendo alle devastazioni in Gaza. Sto parlando dei cordoni detonanti, del nitrato di ammonio e del trizio, sostanze essenziali nei sistemi esplosivi utilizzati nei raid sulle città palestinesi In un video girato nelle scorse settimane, soldati israeliani saltano un’intera palazzina, etichettando la nube di fumo come in una “gender reveal”: “è un maschio”, dicono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it