Emissioni Bruxelles conferma il taglio con scappatoie al 90% per il 2040

Dopo aver lasciato demolire il Green Deal che lei stessa aveva battezzato, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, concede che si vada avanti almeno sulle emissioni. Bruxelles propone di ridurle del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo, tenendo conto del carbonio rimosso dall’atmosfera. Il Green Deal, infatti, già prevede una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. D’altro canto, non c’era molta scelta: la definizione dell’obiettivo al 2040 è necessaria alla Commissione europea anche per aggiornare il contributo determinato a livello di Ue sul taglio di emissioni al 2035 in vista della Cop30 di Belem prevista in autunno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it