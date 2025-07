India pellegrinaggio indù sull' Himalaya nel Kashmir conteso

Tra le vette imponenti dell’Himalaya e le tensioni politiche del Kashmir, migliaia di devoti indù affrontano con fede e coraggio il pellegrinaggio annuale verso il santuario di Amarnath. Un viaggio spirituale che unisce devozione intensa e sfide geopolitiche, testimoniando la resilienza di una tradizione millenaria. Mentre si avvicinano al simbolo sacro di Shiva, il loro cammino diventa un potente messaggio di fede e speranza in un territorio conteso.

Migliaia di devoti indù hanno iniziato il loro viaggio per un pellegrinaggio annuale attraverso l'alto Himalaya nel Kashmir controllato dall'India,tra elevate misure di sicurezza nella regione a maggioranza musulmana. Il pellegrinaggio inizia con i visitatori che si dirigono al venerato santuario rupestre di Amarnath per adorare una stalagmite formata naturalmente e ritenuta l'incarnazione di Shiva, il dio indù della distruzione e della rigenerazione. Sono state prese massicce misure di sicurezza per il pellegrinaggio, che si sta svolgendo dopo la recente uccisione di turisti in un resort nel Kashmir controllato dall'India. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, pellegrinaggio indù sull'Himalaya nel Kashmir conteso

