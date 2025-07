Così il Dalai Lama avvia la sua trascendentale reincarnazione

Il Dalai Lama, figura di pace e saggezza riconosciuta a livello globale, si prepara a una nuova incarnazione, un passaggio che va oltre i metodi tradizionali di successione. Quando un Dalai Lama lascia questa vita, il suo spirito viene creduto rinascere in un nuovo corpo attraverso una processione trascendentale unica nel suo genere. Tenzin Gyatso, al compimento dei suoi 90 anni, ha già predisposto le procedure per questa cruciale transizione, aprendo un capitolo affascinante e misterioso nella sua lunga storia spirituale.

Quando un Dalai Lama muore, la successione procede non attraverso un Conclave o una selezione consultiva, ma mediante una reincarnazione trascendentale. Nobel per la pace e simbolo mondiale di amore, compassione e saggezza unanimemente riconosciuto, il Dalai Lama, al secolo Tenzin Gyatso, ha compiuto 90 anni ed ha annunciato di avere predisposto che già dal momento della sua morte scattino le procedure per la successione, cioè la scelta di un erede nel quale reincarnarsi, come é accaduto in 14 occasioni dall’istituzione nel 1587 della carismatica figura della guida universale del buddismo tibetano. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così il Dalai Lama avvia la sua trascendentale reincarnazione

In questa notizia si parla di: lama - dalai - trascendentale - reincarnazione

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità " al Giunti Odeon.

Dalai Lama avvia la trascendentale reincarnazione, la Cina replica: serve l'approvazione dal governo; Dalai Lama: Dopo la mia morte sarà nominato successore fra tibetani in esilio, non sarà scelto da Pechino, no della Cina: Decidiamo noi; Testa a testa tra il Dalai Lama attuale e il governo cinese dopo che la guida spirituale in esilio ha detto che avrà un successore e che nessuno deve interferire con la scelta.

Dalai Lama avvia la trascendentale reincarnazione, la Cina replica: serve l'approvazione dal governo - Quando un Dalai Lama muore, la successione procede non attraverso un Conclave o una selezione consultiva, ma mediante una reincarnazione trascendentale. Si legge su msn.com

Così il Dalai Lama avvia la sua trascendentale reincarnazione - La guida spirituale Tibet ha ribadito con forza che, nonostante le trame della Cina comunista, la secolare istituzione religiosa buddista ... Segnala formiche.net