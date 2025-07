Femminicidio di Francesca Deidda ergastolo al marito Igor Sollai | la reazione del fratello della vittima

La condanna all’ergastolo di Igor Sollai, responsabile del femminicidio di Francesca Deidda, ha suscitato una forte emozione e un senso di giustizia tra i cittadini. Il fratello della vittima ha espresso il suo dolore e la sua speranza che questa sentenza possa rappresentare un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere. Un gesto di pietà e di riscatto che non deve mai essere dimenticato.

La sentenza d'ergastolo per il femminicidio di Francesca Deidda, condannato l'ex marigo Igor Sollai. La reazione del fratello.

Femminicidio Francesca Deidda a Cagliari, ergastolo al marito Igor Sollai - Un tragico caso di femminicidio scuote Cagliari: la Corte d'assise ha condannato Igor Sollai all'ergastolo con isolamento diurno per l'uccisione della moglie Francesca Deidda, scomparsa un anno fa.

Si comincia alle 9.15. L'orribile delitto un anno fa a San Sperate: il camionista 43enne ha confessato il femminicidio. Vai su Facebook

