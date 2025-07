calciomercato como si intensificano i contatti con il milan per thiaw il difensore potrebbe far visita alle strutture del club

Il calciomercato di Como si accende con nuove voci di un possibile trasferimento di Malick Thiaw, il giovane difensore del Milan. I contatti tra le due società si sono intensificati e il club lombardo potrebbe presto conoscere i dettagli di una visita alle strutture del Milan. Questa mossa strategica dimostra quanto il Como sia deciso a rinforzarsi in vista della prossima avventura in Serie A, puntando forte sui giovani talenti.

