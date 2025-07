Inter non solo Calhanoglu | anche un altro big può lasciare è arrivata un’offerta

L'Inter si trova a un bivio cruciale, con voci di un altro big pronto a lasciare insieme a Calhanoglu dopo un'offerta dall'estero. La società nerazzurra sa che per ritrovare serenità e competitività è necessario rinnovare lo spogliatoio e pianificare un mercato intelligente. Solo così l’Inter potrà affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo e ambizioni rinnovate, lasciando alle spalle le scorie di un’annata difficile.

L’Inter resta nel mirino visto che un altro big può lasciare insieme a Calhanoglu: è arrivata un’offerta dall’estero, ecco cosa filtra. L’ Inter sa che dovrĂ cambiare qualcosa all’interno dello spogliatoio per ritrovare serenitĂ ed equilibrio in vista della prossima stagione. Nel Mondiale per Club i nerazzurri si sono portati dietro le scorie della finale persa in Champions League e il mercato dovrĂ essere svolto nel migliore dei modi per piazzare i giocatori in uscita e prendere rinforzi mirati. Gli occhi in tal senso sono tutti puntati su Hakan Calhanoglu, soprattutto dopo il botta e risposta a distanza avuto con Lautaro Martinez e il Presidente Beppe Marotta, ma non solo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it