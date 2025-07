Big beautiful bill | cosa prevede la maxi-legge fiscale di Trump e perché preoccupa gli investitori

Il «Big, Beautiful Bill» di Trump rappresenta una svolta cruciale nella politica fiscale americana, ma ha suscitato timori tra gli investitori. Questa maxi legge mira a ridurre le tasse e a favorire le imprese, consolidando le promesse fatte dal ex presidente durante la campagna elettorale. Tuttavia, il suo approvato passa attraverso un delicato equilibrio politico, con alcune voci discordanti. Ma cosa prevede esattamente questa riforma e perché tanto scalpore?

Ci è voluto il voto del vicepresidente J.D. Vance per sbloccare lo stallo in Senato e far avanzare il «big, beautiful bill», il maxi disegno di legge fiscale che permetterà a Donald Trump di mantenere buona parte delle promesse fatte durante la campagna elettorale dello scorso anno. Il via libera della Camera alta del Congresso è arrivato nonostante il voto contrario di tre dissidenti repubblicani, che hanno fatto proprie le preoccupazioni avanzate nelle scorse settimane da un gruppo piuttosto eterogeneo: non solo l’opposizione democratica, ma anche importanti economisti, i conservatori più moderati e persino l’ex consigliere ad personam Elon Musk, arrivato ai ferri corti con Trump proprio a causa del maxi-provvedimento all’esame del Congresso. 🔗 Leggi su Open.online