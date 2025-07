International Digital Strategy Ecco come l’Ue vuole esportare il suo modello nel mondo

L’Unione Europea si propone di esportare il proprio modello digitale nel mondo con una strategia ambiziosa e innovativa. Competitività, sicurezza e partnership sono le parole chiave che guidano questa visione, volta a rafforzare l’indipendenza tecnologica di Bruxelles. Presentata lo scorso 5 giugno, l’International Digital Strategy mira a creare un ecosistema resiliente e all’avanguardia, capace di competere sui mercati globali e di plasmare il futuro digitale a livello mondiale.

Competitività, sicurezza, partnership. Sono le tre parole guida che indirizzano l’ International Digital Strategy dell’Unione europea, il piano pensato da Bruxelles per promuovere la propria visione tecnologica nel mondo. Presentata lo scorso 5 giugno, la strategia sottolinea l’importanza di dotarsi di capacità proprie, in modo tale da riequilibrare la dipendenza dai Paesi terzi sulle tecnologie critiche come i sistemi satellitari e i servizi cloud. Per farlo serve però puntare sulle proprie eccellenze e far crescere quelle più piccole. Esattamente quello che è emerso durante il dibattito virtuale organizzato dall’European Council on Foreign Relations (Ecfr), a cui hanno preso parte Olivier Bringer, head of unit policy outreach and international affairs della Commissione europea, e Anne Marie Engtoft Meldgaard, ambasciatrice digitale per il ministero degli Esteri danese, che ha dato un’idea di quello su cui punterà la Danimarca durante i prossimi 6 mesi in cui Copenaghen sarà presidente di turno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - International Digital Strategy. Ecco come l’Ue vuole esportare il suo modello nel mondo

