Cultura al via la seconda edizione del Festival dell’Argentario

Un’immersione unica tra musica, arte e cultura, valorizzando il patrimonio naturale e le tradizioni locali. Dal 3 al 6 luglio, il Festival dell’Argentario trasformerà Porto Santo Stefano e Porto Ercole in un palcoscenico vibrante di eventi gratuiti e coinvolgenti, dando vita a quattro serate indimenticabili per residenti e visitatori. Preparati a scoprire un angolo di Toscana dove l’arte si mescola al paesaggio, creando un’esperienza senza pari.

Roma, 2 lug. (askanews) – E’ tutto pronto per la seconda edizione del Festival dell’Argentario che torna dal 3 al 6 luglio con quattro serate speciali, sempre con ingresso gratuito, quest’anno nella doppia location di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal Sindaco Arturo Cerulli e grazie all’impegno dell’Assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, il festival offrirà al pubblico, ormai tradizionalmente dal giovedì alla domenica, l’occasione di vivere l’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo con uno sguardo alla bellezza del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un palcoscenico unico tra mare e storia, per vivere l'estate all'insegna della cultura e dello spettacolo con uno sguardo alla bellezza del territorio: torna dal 3 al 6 luglio il Festival dell'Argentario che, in questa seconda edizione, proporrà al pubblico quattro ser

