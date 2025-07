Lutech e BI-REX | sinergia per accelerare l' innovazione tecnologica del Sistema Paese

Lutech e BI-REX uniscono le forze per spingere l'innovazione tecnologica del sistema paese, combinando competenze avanzate in digitale e AI. Questa sinergia strategica mira a rivoluzionare settori chiave come manifattura, farmaceutico e agroalimentare, oltre a rafforzare le infrastrutture critiche. Grazie all'applicazione delle tecnologie NVIDIA più innovative, questa partnership apre nuove frontiere di sviluppo e competitività , segnando un passo decisivo verso un’Italia più smart e sostenibile.

Lutech, leader nel digitale e nell’AI, rinnova la collaborazione strategica con BI-REX, il Competence Center specializzato in Big Data e Intelligenza Artificiale, per potenziare l'innovazione in settori chiave come il manifatturiero, il farmaceutico e l'agroalimentare, e nella progettazione e gestione delle infrastrutture critiche del Paese. Questa partnership consente l'applicazione di tecnologie NVIDIA all'avanguardia, in particolare le piattaforme Omniverse e AI Enterprise, per sviluppare applicazioni di AI industriale come i Digital Twin. “Oggi, la vera materia prima dell’economia digitale sono i dati: per valorizzarli appieno, serve un’infrastruttura che diventi il nuovo impianto produttivo del Made in Italy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

