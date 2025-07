Traffico Roma del 02-07-2025 ore 14 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 2 luglio 2025 alle 14:30, preparatevi a una serie di cambiamenti nella viabilità della città. A causa di lavori urgenti in via Trionfale e di una visita ufficiale, saranno adottate misure straordinarie che influenzeranno il traffico nei quartieri Parioli, Trionfale e dintorni. Restate aggiornati per evitare disagi e scoprire tutte le alternative possibili per muovervi agilmente nella Città Eterna.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori urgenti in via Trionfale la strada è chiusa tra via Mario Fani e via Luigi Morandi forti ripercussioni sul traffico anche in via Igea via Mario Fani e via della Camilluccia da questo pomeriggio modifiche di viabilità nel quartiere Parioli per motivi di sicurezza legati ad una visita ufficiale dalle 17 sarà chiuso al traffico Viale Rossini tra via è via Mercadante senso unico di marcia invece in via Bertoloni in direzione di Piazza Pitagora deviatore linea 52220 e910 modifiche anche per le linee 319

