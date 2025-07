Sidy dopo Sanremo Giovani esce con il primo EP Brixia | È un viaggio dove racconto chi sono diventato Le mie radici? Le sto riscoprendo – Intervista Video

Dopo il successo a Sanremo Giovani, il giovane talento afro-italiano Sidy si presenta con il suo primo EP, "BRIXIA", un viaggio intenso nel suo mondo e nelle sue radici. Classe 1998, Sidy ci guida tra musica e identità, rivelando come sia diventato l’artista e la persona che è oggi. Noi di SuperGuidaTv l’abbiamo incontrato a Milano: scoprite cosa ci ha svelato in esclusiva. Sidy, un percorso che non finisce qui...

Sidy, giovane artista afro-italiano classe 1998, esce con il suo primo EP BRIXIA (AfromartianKama Records), un progetto che arriva dopo la pubblicazione di Dinala Khar (Ti Aspetterò) e dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Tutte le volte, che ha già attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intervistato a Milano. Ecco cosa ci ha raccontato. Sidy: intervista esclusiva al cantante. Sidy siamo qui per presentare Brixia, il tuo primo EP: emozionato? Emozionatissimo, anzi mi tremano un po’ le mani, non vedo l’ora. Cosa rappresenta per te questo momento? E? un passo enorme, anche perche? l’EP e? una sorta di viaggio, un percorso che ho fatto io personalmente e spero in un certo senso che si riesca a capire, quindi diciamo che come fosse la fine di un primo percorso e l’inizio di qualcosa di enorme. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sidy, dopo Sanremo Giovani, esce con il primo EP “Brixia”: “È un viaggio dove racconto chi sono diventato. Le mie radici? Le sto riscoprendo” – Intervista Video

