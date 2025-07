Apre a Napoli il guardaroba solidale Progetto Arca per donare trecento abiti ogni mese

Oggi a Napoli apre il nuovo guardaroba solidale della Fondazione Progetto Arca, un’oasi di speranza per chi ha bisogno. Situato nell’Emporio Solidale San Giuseppe, in un bene confiscato alla criminalità, questo servizio offrirà oltre 300 capi di abbigliamento mensili a persone in difficoltà economica. Un gesto concreto che trasforma una proprietà confiscata in un simbolo di rinascita e solidarietà, contribuendo a ridare dignità e calore alle famiglie più fragili.

Apre oggi a Napoli un nuovo servizio di sostegno alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all’interno dell’Emporio Solidale San Giuseppe (in piazza Capri 1), bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato dal Comune di Napoli all’associazione Il Sorriso che da 5 anni gestisce qui anche un market solidale per il sostegno alimentare di molte famiglie fragili in disagio economico. In tutto sono 300 persone che da oggi hanno anche la possibilità di scegliere e ritirare gratuitamente indumenti in questo nuovo corner di abbigliamento, reso possibile grazie alla collaborazione di Progetto Arca con H&M Italia, che contribuisce a donare gli arredi e gli indumenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

