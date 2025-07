CMcom – Milan non solo il fattore Allegri | con Modric Ricci e Jashari si può sognare

Il Milan si prepara a vivere un'altra stagione di grande eccitazione, tra ambizioni di Champions League e nuovi colpi di mercato. Con un mix di talento e determinazione, la rosa rossonera si rafforza grazie a giovani promesse come Modric, Ricci e Jashari, pronti a scrivere il loro nome nella storia del club. La speranza è alta: il futuro può essere tutto da sognare, e i tifosi milanisti sono pronti a tifare forte.

2025-07-02 12:28:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Andrea Longoni 02 lug 2025, 14:28 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 14:28 Il disturbo della Champions League per il Napoli, i guai dell’Inter e non solo. Ecco perchĂ© i rossoneri guardano con fiducia alla nuova stagione Sta per iniziare ufficialmente la stagione del Milan. Lunedì inizieranno i lavori agli ordini di Massimiliano Allegri e i rossoneri hanno un’occasione davvero importante per provare a puntare il vertice in Campionato. Intanto nei confronti dell’Inter: basti pensare che i nerazzurri hanno chiuso l’ultima stagione soltanto qualche giorno fa, mentre il Milan sta per iniziare a preparare la prossima: è un vantaggio importante, che va sfruttato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com