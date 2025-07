Villa Maria | consegnata la struttura al nuovo gestore

Il 30 giugno 2025, Battipaglia ha segnato un passo importante: la consegna ufficiale di Villa Maria al nuovo gestore, sancendo la fine di un lungo iter giudiziario. Un momento di speranza e rinnovamento per la comunità , che vede ora una struttura pronta a offrire cure più sicure e qualità di vita agli anziani. La strada è aperta verso un futuro più sereno, con l’impegno di tutti a valorizzare questo patrimonio.

Lo scorso 30 giugno 2025 il Comune di Battipaglia ha provveduto a consegnare al nuovo gestore la struttura residenziale per anziani Villa Maria. L'atto è giunto alla conclusione di un iter giudiziario, avviato sempre per la salvaguardia degli anziani ricoverati presso la struttura, che ha visto il Comune di Battipaglia ottenere una sentenza favorevole al Consiglio di Stato dopo che il Tar Campania sezione di Salerno aveva bloccato il passaggio di cantiere dal Consorzio di Cooperative ATHENA al nuovo aggiudicatario della gara d'appalto, la Società Cooperativa "NOI". La procedura di passaggio di cantiere è avvenuta senza nessuna interruzione del servizio reso all'utenza, ricordiamo che si tratta di soggetti anziani e quindi fragili, e attivando la clausola sociale per quello che riguarda i dipendenti che operano all'interno di Villa Maria in forza della quale sono stati tutti contrattualizzati dal nuovo gestore.