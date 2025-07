Stazione di Rogoredo oltre 500 persone identificate Arrestato per spaccio un 19enne rimosse le barriere anti controlli

Milano, 2 luglio 2025 – La stazione di Rogoredo si trasforma in un fronte di battaglia contro il crimine. Oltre 500 persone identificate e un giovane di 19 anni arrestato per spaccio sono il risultato di una maxi operazione della Polfer, mirata a garantire sicurezza e ordine. Dopo aver rimosso le barriere anti controlli, le autorità intensificano gli sforzi per restituire serenità ai cittadini, dimostrando che la lotta alla criminalità è una priorità insindacabile.

Milano, 2 luglio 2025 – Oltre 500 persone sono state identificate dalla Polfer, nella stazione di Milano Rogoredo, nell'ambito della stretta sulla zona, decisa dalla prefettura per migliorare le condizioni di sicurezza. Un cittadino italiano di 19 anni è stato arrestato, nel corso del servizio degli agenti che lo hanno sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente a numerosi compratori che entravano e uscivano dall'area boschiva nei pressi della stazione. Uno degli spacciatori affiliati alla gang di Rogoredo ripreso dalle telecamere lungo i binari Il giovane, incensurato e privo di documenti, è stato bloccato dopo un breve inseguimento ed è stato trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 16,40 grammi di eroina, 5,6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stazione di Rogoredo, oltre 500 persone identificate. Arrestato per spaccio un 19enne, rimosse le barriere anti controlli

In questa notizia si parla di: stazione - rogoredo - persone - identificate

Controlli serrati a Rogoredo, in stazione anche un uomo con un'arma - A Rogoredo, la sicurezza non si ferma: polizia e vigilanza rafforzano il controllo in stazione, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Stazione di Rogoredo, oltre 500 persone identificate. Arrestato per spaccio un 19enne, rimosse le barriere anti controlli; Controlli a tappeto tra Rogoredo e Lampugnano: 700 denunce e 15 arresti; Milano, le stazioni di Rogoredo e Centrale al setaccio: arrestati spacciatori e pregiudicati.

Rogoredo, il binario delle persone-spettro - Il boschetto, una delle più grandi piazze di spaccio del nord Italia, è stato “bonificato”. Lo riporta vita.it

Controlli serrati a Rogoredo, in stazione anche un uomo con un'arma - MilanoToday - Proseguono i controlli di Polfer e Fs Security: il resoconto di ieri. milanotoday.it scrive