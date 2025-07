Voglio il Napoli la mossa di Beukema sblocca tutto | Manna chiude subito il doppio colpo

Il mercato del Napoli accelera con decisione, sorprendendo tutti con una mossa brillante di Beukema che sblocca le trattative. Manna chiude il doppio colpo, rafforzando difesa e attacco e inviando un messaggio chiaro alle rivali. Sam Beukema e Noa Lang sono ormai a un passo dal vestire l’azzurro, segnando un nuovo capitolo nella stagione partenopea. La strategia della dirigenza ribadisce le ambizioni di grandezza di questa squadra, pronta a scrivere il suo futuro in modo da...

Un'accelerazione improvvisa, due tavoli chiusi quasi in contemporanea. Il mercato del Napoli entra nel vivo e lo fa con una dimostrazione di forza, definendo due operazioni strategiche che consegnano ad Antonio Conte i rinforzi chiesti per la difesa e per l'attacco. Sam Beukema e Noa Lang sono a un passo dal vestire la maglia azzurra. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, ha messo a segno un uno-due che delinea in modo netto le ambizioni del club per la "stagione della consacrazione", per la gioia del tecnico salentino che vede la sua squadra prendere forma. Sam Beukema vicino a diventare un nuvo calciatore del Napoli Chiuso l'affare Beukema: il semaforo verde del Bologna. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - "Voglio il Napoli", la mossa di Beukema sblocca tutto: Manna chiude subito il doppio colpo

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - manna - voglio

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

MERCATO - Schira: "Il d.s. Manna disdice un impegno, Napoli pronto a chiudere Lang ed è in pressing su Lucca, Ndoye e Beukema" https://ift.tt/1DEwINe Vai su X

Pressing totale del #Napoli per #Beukema! Dopo l’incontro con il ds Manna, il padre del difensore ha chiesto ufficialmente la cessione al #Bologna: il giocatore vuole solo gli azzurri e aspetta il “treno” partenopeo. Ora la palla passa al club emiliano! #calcio Vai su Facebook

NAPOLI. SportMediaset: “Manna prova a chiudere per Beukema e Noa Lang” ?? IL PUNTO su Lucca e Nunez; Vogliamo il Napoli, Ndoye e Beukema in pressing sul Bologna. Manna continua a trattare; Manna ha già l'ok di Beukema, spunta la cifra dello stipendio che guadagnerebbe a Napoli.

Napoli, un tris più Lang: Manna si informa per Fofana del Lione - Poi caccia a un’altra ala: Manna punta anche Ndoye e si informa per Fofana e Beukema in difesa ... msn.com scrive

Manna lavora per Lang e altri due acquisti. Beukema spinge per andare a Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le trattative imbastite dal Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Come scrive msn.com