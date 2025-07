Roma fratellini azzannati dal rottweiler della nonna | gravi

Una tranquilla giornata nel giardino di Lavinio si è trasformata in un incubo quando due fratellini sono stati brutalmente azzannati dal rottweiler della nonna. Gli 8 e 10 anni, aggrediti dall’inaspettato, sono stati soccorsi d’urgenza con l’eliambulanza e ora combattono per la loro salute. La tragedia solleva ancora una volta il tema della sicurezza degli animali domestici e delle misure di prevenzione. La vicenda resta sotto stretto controllo delle autorità, che indagano sulle cause dell’incidente.

Stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati aggrediti dal rottweiler della donna. E' accaduto a Lavinio, vicino a Roma. I bambini, di 8 e 10 anni, sono stati trasportati con l'eliambulanza in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso. L'animale domestico, con regolare microchip, avrebbe scavalcato la recinzione, scagliandosi contro i due fratellini. Il cane è stato ora affidato al servizio veterinario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, fratellini azzannati dal rottweiler della nonna: gravi

