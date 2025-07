Lautaro Martinez troppo schietto? Adesso due scenari possibili in casa Inter

Le parole di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione contro il Fluminense hanno acceso un dibattito acceso tra i tifosi e la rosa dell'Inter. Due scenari principali si delineano ora per il futuro della squadra: da un lato, una possibile ristrutturazione motivata dal desiderio di rinvigorire lo spirito di gruppo, dall'altro, la speranza che questo episodio possa rafforzare l’unità e la determinazione dei nerazzurri. La stagione 2025/26 potrebbe quindi riservare sorprese importanti per i colori interisti.

