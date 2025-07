Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi Ecco il bonus caldo estremo di Glovo per i rider

introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate. Un incentivo che rischia di essere insoddisfacente rispetto alle sfide di lavorare sotto il sole a 35 gradi, mentre le autorità cercano di proteggere la salute dei lavoratori. E il 1 luglio ha...

Cinque centesimi in più sulla consegna minima per fare consegne sotto il sole a 35 gradi. È questo il “bonus” di Glovo per spingere i rider a lavorare in questa torrida estate. Mentre le istituzioni nazionali e regionali fanno la gara a emettere ordinanze per concedere delle pause nelle ore centrali della giornata ai lavoratori più esposti al calore e all’attività fisica, il colosso del food delivery va in direzione opposta. E il 1 luglio ha inviato una mail ai rider annunciando la sua ricetta contro il caldo. Testuale: “L’aumento delle temperature in diverse zone d’Italia ci impone di prestare particolare attenzione a chi lavora all’aperto” si legge nell’introduzione della mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider

In questa notizia si parla di: rider - cinque - centesimi - consegna

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i…; Rider, la protesta: “Paghe sempre più basse. E da Firenze consegniamo fino a Pistoia”; Sei euro lordi per 40 km di consegna? No, grazie.

Stato di agitazione dei rider di Glovo: "Abolire consegna al piano e pagare l'attesa al locale" - PalermoToday - Economia Stato di agitazione dei rider di Glovo: "Abolire consegna al piano e pagare l'attesa al locale" Proseguono le proteste. Da palermotoday.it

Rider parcheggia, consegna il pasto, torna dopo 5 minuti e trova una multa da 80 euro. Lo sfogo in lacrime: «Non ho i soldi per pagarla» - Lo sfogo in lacrime: «Non ho i soldi per pagarla» giovedì 29 febbraio 2024, 14:20 ... leggo.it scrive