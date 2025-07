Osservatorio TTG le presenze estere trainano il turismo estivo in Italia

L’estate italiana si prepara a brillare grazie alle presenze internazionali, con un forte impulso dagli Stati Uniti e un incremento del turismo di lusso. Le prenotazioni last minute si consolidano come scelta preferita, mentre esperienze autentiche, contatti con la natura e viaggi tra più generazioni cambiano le regole del gioco. Secondo il TTG Monitor, il futuro del turismo in Italia si configura sempre più come un mix di innovazione e tradizione, pronto a sorprenderti.

L'estate italiana sarà trainata dal turismo di lusso e dalla crescita delle presenze internazionali, con un forte contributo dagli Stati Uniti. Le prenotazioni last minute si confermano una tendenza stabile, mentre esperienze, natura e viaggi multigenerazionali guidano le nuove preferenze di viaggio. È quanto emerge dal TTG Monitor, l'Osservatorio di TTG Travel Experience – il marketplace del turismo internazionale di Italian Exhibition Group, in programma dall'8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini. I DATI: L'ITALIA RIMANE UNA META COMPETITIVA Secondo TTG Monitor, l'Italia continua a essere percepita come una meta competitiva, soprattutto all'estero.

