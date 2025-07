Canottaggio a Ravenna i campionati nazionali

Prepariamoci a vivere due giorni di emozioni intense e di grande sport a Ravenna, dove il canottaggio si prepara a svelare i suoi migliori talenti agli Assoluti 2025. La kermesse, promossa dalla Federazione Italiana di Canottaggio, vedrĂ la partecipazione speciale degli atleti della Fisdir, protagonisti di un gesto di inclusione e solidarietĂ . Un appuntamento imperdibile che celebra lo spirito di squadra e la passione per questa disciplina.

Roma, 2 lug. (askanews) – Il 5 e 6 luglio la cittĂ romagnola ospiterĂ gli Assoluti 2025 promossi dalla Federazione italiana di canottaggio (Fic). La Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir), in seguito a un protocollo d’intesa con la Fic, sarĂ presente con i propri atleti che gareggeranno nella categoria riservata ai rematori con disabilitĂ intellettiva e relazionale. Gli stessi si dividono in una sottocategoria relativa al loro livello di disabilitĂ che prevede tre livelli di classificazione: Intellectual functioning per brevitĂ ii1 atleti con ritardo cognitivo con quoziente intellettivo inferiore al 75%, ii2 rematori con sindrome di down e ii3 diagnosi di autismo con quoziente intellettivo superiore al 75%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it