Gli rubano il telefono e lo trova in vendita online | recuperato grazie alla Polizia

hanno restituito il prezioso oggetto al legittimo proprietario, dimostrando ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La vicenda evidenzia come la determinazione e l’attenzione possano fare la differenza nel contrasto ai reati digitali e tradizionali, garantendo sicurezza e giustizia a chi si trova a vivere situazioni di criticità.

Si è presentato in Questura a Bergamo, denunciando il furto del nuovo telefono. Agli agenti, ha detto di averlo riconosciuto su una piattaforma di vendita online. “È certamente il mio”. A quel punto, i poliziotti delle volanti si sono attivati e hanno preso contatti con il presunto “venditore”. Quest’ultimo, non riuscendo a giustificare il possesso del telefonino, è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti, una volta recuperato il telefono, lo hanno restituito al legittimo proprietario dopo tutte le verifiche del caso. Telefonini e giovanissimi sono al centro di un altro fatto di cronaca che ha visto arrestati per tentata estorsione due ragazzini, entrambi minorenni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gli rubano il telefono e lo trova in vendita online: recuperato grazie alla Polizia

