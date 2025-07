LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | sono 4 le chance di break non sfruttate dagli azzurri

30-15 Facilissima la chiusura di Bolelli, era una seconda delicata. 15-15 Prima e dritto al volo vincente Vavassori 0-15 Gran guizzo di Behar a rete che beffa in mezzo gli azzurri. 4-5 Stavolta a quindici Vliegen. 40-15 Slice vincente Vavassori. 30-15 Servizio e smash Vliegen. 15-15 Niente, seconda di servizio sulla riga del belga. Vincente. Bravissimo lui. 0-15 Doppio fallo, secondo di coppia: Vliegen ha concesso 4 palle break in totale. 4-4 Terzo smash di fila, questo difficile di Vavassori. 40-15 Altra comoda chiusura del pinerolese. 30-15 Prima di Bolelli, chiusura di Vavassori! 15-15 Risposta d'incontro profondissima di Behar, chiude comodamente Vliegen.

