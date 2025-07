Roma Primavera ufficiale il rinnovo di Litti | contratto fino al 2027

Roma Primavera ufficializza il rinnovo di Litti fino al 2027, dimostrando una visione chiara e ambiziosa per il futuro. La società giallorossa continua a investire nel settore giovanile, promuovendo giovani talenti come Cristian Cioffi, Slim Bouaskar e Miguel Corredora. Con questi passi decisi, la Roma si prepara a costruire una squadra solida e promettente per le stagioni a venire, consolidando la propria posizione tra le realtà più dinamiche del calcio giovanile italiano.

Continua a concentrarsi sul futuro la Roma, che negli ultimi giorni ha lavorato intensamente per il proprio settore giovanile. Oggi è infatti arrivato l’annuncio del primo contratto da professionista per Cristian Cioffi, che ha fatto seguito a quello dell’estremo difensore Slim Bouaskar. Sempre parlando di classe 2009, c’è stato l’acquisto di Miguel Corredora, mentre in procinto di essere chiuso sarebbe anche l’affare che dovrebbe portare Antonio Arena nella Capitale. Spostandoci invece direttamente in tema di Roma Primavera, oggi è stato un giorno importante per Marco Litti, che ha siglato la firma sul proprio prolungamento del contratto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, ufficiale il rinnovo di Litti: contratto fino al 2027

