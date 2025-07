Il ministro della Giustizia di Israele | Annettere la Cisgiordania

Il ministro della Giustizia israeliano, Yariv Levin, ha annunciato con decisione l’intenzione di annettere la Cisgiordania, definendo questo momento come un’occasione storica da non perdere. Questa proposta rischia di ridefinire il panorama geopolitico della regione, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. La questione si sta infiammando, e le conseguenze di questa scelta potrebbero segnare un punto di non ritorno nel conflitto israelo-palestinese.

