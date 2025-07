Villaricca Maggioranza sconfitta in consiglio comunale | non passa il riequilibrio – approvata la Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello

Una svolta clamorosa scuote Villaricca: in un consiglio comunale dai toni tesi, la maggioranza esce sconfitta, fallendo l’approvazione del riequilibrio di bilancio. È un momento cruciale che segnala instabilità politica e nuove sfide per il futuro amministrativo della città. Mentre si approva una commissione speciale sul quartiere Sant’Anniello, l’esito della seduta apre uno spiraglio di incertezza e riflessione. La vicenda lascia il segno, segnando un capitolo importante nella storia locale.

È accaduto ciò che da tempo era nell’aria: durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Villaricca, la maggioranza ha mostrato evidenti segni di cedimento politico, andando sotto nei numeri non riuscendo ad approvare la salvaguardia dei riequilibri di bilancio e vedendo bocciati alcuni punti all’ordine del giorno tra cui la ratifica di una variazione di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca. Maggioranza sconfitta in consiglio comunale: non passa il riequilibrio – approvata la Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello

