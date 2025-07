Chiuso locale in via di Sabbiuno a Bologna raffica di irregolarità | centinaia di persone oltre la capienza

Un locale di Via di Sabbiuno a Bologna è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni a causa di gravi irregolarità, tra cui centinaia di persone oltre la capienza e violazioni di sicurezza. Un episodio che mette in evidenza l’importanza di rispettare le norme per garantire ambienti sicuri e piacevoli per tutti. La sicurezza prima di tutto: il rispetto delle regole fa la differenza.

Locale a Bologna chiuso per 15 giorni: violazioni di sicurezza e superamento dell'orario consentito durante una serata.

