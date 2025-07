Becciu contro Chaouqui | il cardinale presenta un esposto alla Procura di Roma Un complotto per incastrarmi

Il cardinale Angelo Becciu ha deciso di rompere il silenzio, accusando una trama oscura e ben orchestrata ai suoi danni. Con un esposto alla Procura di Roma, denuncia un complotto che mira a incastrarlo, sollevando dubbi sulla trasparenza del processo e riaprendo uno dei capitoli più controversi della giustizia vaticana. La battaglia legale si intensifica, lasciando il pubblico in attesa di scoprire la verità nascosta dietro le quinte del potere ecclesiastico.

Una trama parallela, costruita fuori dal Vaticano, con l’obiettivo di influenzare il processo contro il cardinale Angelo Becciu. È quanto sostiene una nuova denuncia presentata alla Procura di Roma, che riapre il caso più delicato degli ultimi anni nella giustizia vaticana. L’ex prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, condannato in primo grado per peculato, attende ora il giudizio d’appello. Ma intanto si muove sul piano civile, puntando il dito contro quella che definisce «una manovra illecita», condotta da figure esterne al procedimento vaticano. La manipolazione di monsignor Perlasca. 🔗 Leggi su Open.online

Papa Leone riceve il cardinale Becciu - Papa Leone ha ricevuto il cardinale Becciu, il quale è stato privato dei diritti legati al cardinalato da Papa Francesco a causa della controversa vicenda sulla compravendita di un palazzo a Londra.

