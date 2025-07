Femminicidio Francesca Deidda ergastolo a Igor Sollai | uccise la moglie con una martellata e fece sparire il cadavere

Il dramma di Francesca Deidda, scomparsa misteriosamente a San Sperate, si è concluso con una tragica verità: Igor Sollai, il marito, condannato all’ergastolo per averla uccisa e fatto sparire il suo corpo. La sentenza della Corte d’Assise di Cagliari ha riconosciuto tutte le aggravanti, sottolineando la crudeltà del gesto. Un episodio che scuote profondamente la comunità, lasciando un segno indelebile sulla lotta contro la violenza di genere.

È stato condannato all’ ergastolo con un anno di isolamento diurno Igor Sollai, il camionista 43enne accusato di aver ucciso e fatto sparire il cadavere della moglie Francesca Deidda. I giudici della Corte d’Assise di Cagliari hanno riconosciuto al reo confesso tutte le aggravanti eccetto quella dei futili motivi. La 42enne era scomparsa a San Sperate, in provincia del capoluogo sardo, il 10 maggio 2024. L’allora marito ne aveva simulato l’allontanamento volontario ma la sua versione non aveva convinto gli inquirenti. Due mesi dopo, il 18 luglio, il cadavere venne ritrovato in un borsone, nascosto tra rami e terriccio, nelle campagne tra Sinnai e San Vito. 🔗 Leggi su Open.online