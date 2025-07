Carrieri | Serve un accordo di programma chiaro per Taranto salute e lavoro non sono contrapposti

Carrieri, presidente dell’ASI, sottolinea l’urgenza di un accordo di programma chiaro e condiviso per Taranto, dove salute e lavoro devono camminare insieme, non opporsi. La situazione dell’ex Ilva è al centro di preoccupazioni diffuse tra lavoratori, cittadini e associazioni, evidenziando la necessità di azioni concrete e trasparenti. Secondo Carrieri, il Tribunale di Milano potrebbe già...

Tarantini Time Quotidiano Costanzo Carrieri, in qualità di Presidente dell’ASI, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di incertezza che si è venuta a creare attorno al centro siderurgico ex Ilva, condividendo l’apprensione dei lavoratori, sia diretti che dell’indotto. Carrieri ha sottolineato anche l’allarme lanciato da cittadini e associazioni a difesa della salute pubblica. Secondo Carrieri, il Tribunale di Milano potrebbe, già nei prossimi giorni, decidere per lo stop alla produzione e all’attività della fabbrica, applicando la sentenza della Corte di Giustizia Europea di un anno fa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it