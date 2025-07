Donna trovata morta in un sentiero nel Fiorentino | scoperta da passante sul monte Falterona

Un tragico ritrovamento scuote il cuore del Fiorentino: una donna, trovata senza vita su un sentiero nel Monte Falterona, sconvolge la comunità. Scoperta da un passante nei boschi di San Godenzo, il suo corpo presenta numerose ferite. Le indagini dei Carabinieri sono in corso, mentre si cercano risposte su questa drammatica vicenda. Continuate a seguirci per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti.

Il corpo, con diverse ferite, è stato rinvenuto da un escursionista su una strada sterrata nei boschi di San Godenzo. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

