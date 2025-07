L’Isola dei famosi stasera la finale | dove si svolge e quando i naufraghi tornano in Italia

Manca ormai pochissimo alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2025, in programma questa sera, mercoledì 2 luglio. I giochi sono quasi conclusi: i quattro finalisti si contendono il titolo in un’escalation di emozioni che tiene tutti con il fiato sospeso. Ma dove si svolge questa emozionante sfida e quando i naufraghi torneranno in Italia? Ecco tutto quello che devi sapere...

News Tv. Manca ormai pochissimo alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2025, in onda stasera, mercoledì 2 luglio. I giochi sono (quasi) fatti: quattro finalisti già confermati, uno ancora in bilico tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo, e una favorita che sta facendo sognare il pubblico. A 25 anni dal suo storico trionfo al primo Grande Fratello, Cristina Plevani potrebbe entrare nella storia come la prima concorrente a vincere due reality. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gran finale. Leggi anche: “È incinta, salta tutto”. La lieta notizia e Mediaset decide di rimandare il programma La finale si svolge in Honduras: ecco perché. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei famosi”, stasera la finale: dove si svolge e quando i naufraghi tornano in Italia

In questa notizia si parla di: isola - famosi - stasera - finale

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

? Stasera nella finale de L'#Isola dei Famosi: - Ogni naufrago parteciperà ad un gioco individuale. - Sorprese per tutti. - Per la prima volta si vedranno allo specchio. - Elezione del vincitore/vincitrice. Vai su X

Stasera la finale dell'Isola dei famosi. Abbiamo appreso dove avverrà la premiazione Vai su Facebook

Isola dei Famosi 2025: ultimo finalista, nomination e news sulla finale di oggi 2 luglio; Isola dei Famosi, la finale: il quinto finalista (shock), ultime news e chi vince. Anticipazioni e cosa vedremo stasera; La finale dell’Isola dei Famosi 2025: dove si svolgerà e quando i naufraghi torneranno in Italia.

Isola dei Famosi 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta mercoledì 2 luglio. Nomination ed eliminati - L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili è giunto alla finale: chi sarà il vincitore delal diciannovesima edizione? Secondo superguidatv.it

Isola dei Famosi, la finale: il quinto finalista (shock), ultime news e chi vince. Anticipazioni e cosa vedremo stasera - Oggi mercoledì 2 luglio va in scena la finalissima del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: in palio 100mila euro, le ultime news e i sondaggi ... Si legge su libero.it