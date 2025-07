Nessuna notizia di una 73enne | avviate le ricerche

Una misteriosa scomparsa scuote Benevento: una donna ucraina di 73 anni è scomparsa nel nulla, e le ricerche sono in corso. L’ultimo avvistamento risale a questa mattina, lasciando familiari e amici in apprensione. La comunità si mobilita per ritrovarla, ma fino ad ora nessuna traccia. Se avete informazioni utili, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: è fondamentale agire subito per ritrovare questa donna e riportarla a casa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si hanno più notizie di una cittadina ucraina 73enne residente a Benevento. A denunciarne la scomparsa all ‘Arma dei Carabinieri sono stati i familiari che, non avendo più notizie della donna, hanno fatto scattare la procedura formale per attivare le ricerche. L’ultimo avvistamento della donna è stato nella tarda mattinata di oggi in città. Poi più nessuna notizia. Qualora qualcuno avesse notizie della donna, è pregato di avvertire immediatamente l’Arma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nessuna notizia di una 73enne: avviate le ricerche

